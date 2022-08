Großeinsatz: Wieder Säureunfall bei Sinner Unternehmen

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist in Sinn im Einsatz. Foto: Nina Paeschke

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SINN - Aktuell läuft ein großer Feuerwehreinsatz in Sinn. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, kam es bei dem Metallveredelungsunternehmen Dekotec zu einem Gefahrgutaustritt. Ersten Erkenntnissen zufolge haben Säuren miteinander reagiert. Verletzt habe sich bei dem Ereignis niemand und es bestehe auch keine Gefahr für die Bevölkerung, heißt es. Die Lage sei statisch, teilte der Gruppenführer der Sinner Feuerwehr, Michael Ernst, vor Ort mit. Im Einsatz sind die Wehren aus Sinn, Haiger, Dillenburg, Herborn und Ehringshausen. Aktuell führen Einsatzkräfte in Schutzanzügen Messungen im und rund um das Gebäude durch. Für die Dauer des Einsatzes ist die Sinner Bahnhofstraße in Richtung Fleisbach ab Höhe der Eisdiele bis zum Abzweig nach Merkenbach für den Verkehr gesperrt.

Erst vor wenigen Tagen hat sich in dem Sinner Unternehmen ein ähnlicher Vorfall ereignet: Eine vergessene Heizungsautomatik hatte am Donnerstagmorgen, 4. August, zu einer Rauch- und Gasentwicklung geführt.