Hakenkreuze und Beleidigungen in Edingen geschmiert

SINN-EDINGEN - Unbekannte Täter haben in Edingen einen Baucontainer mit beleidigenden, zum Teil politischen Schriftzügen sowie zwei Hakenkreuzen beschmiert. Nun ermittelt das Staatsschutzkommissariat der Kripo in Wetzlar.

Laut Polizeisprecher Martin Ahlich wurden die Sachbeschädigungen zwischen 10.30 Uhr am Samstag und 7.30 Uhr am Montag an einer Baustelle auf dem Gelände der Edinger Kläranlage begangen. Dabei hätten die Täter ein schwer zu entfernendes Schmiermittel benutzt, sodass sich der tatsächliche Sachschaden noch nicht beziffern lasse.

Die Kripo Wetzlar hofft auf Zeugen, die zur fraglichen Zeit am Tatort oder in der Nähe Personen gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise erbitten die Ermittler in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-91 80.