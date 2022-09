"Hans im Glück" im Sinner Lennelbachtal erleben

Freuen sich schon auf die Aufführung (von links): die Darsteller Benjamin Klein, Jasmin Kraus, Patrick Baden, Christian Lupp, Jennifer Haus, Julian Kämpfer, Silke Becker, Melissa Ohia und Marius Grimm. Foto: Verein "Sinnvoll unterwegs"

SINN - Auch in diesem Jahr führt der Verein "Sinnvoll unterwegs" wieder ein Theaterstück für Kinder auf dem Sinner Lennelbachspielplatz auf. Die Schauspielgruppe setzt am Sonntag, 2. Oktober, das Märchen von "Hans im Glück" gleich drei Mal unter freiem Himmel in Szene.

Die Gruppe hat das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm in ein zeitgemäßes Gewand gepackt, sodass die Geschichte völlig neu erlebt werden kann. So macht sich Hans (Julian Kämpfer) nach der Kündigung bei seiner Chefin (Silke Becker) auf die Suche nach dem Glück und trifft dabei jede Menge spannender Persönlichkeiten. Zum Beispiel Rentner Günther (Willi Schlegel), Autoverkäufer Alfons (Benjamin Klein), einen Rockstar (Marius Grimm), eine Gamerin (Melissa Ohia), einen waschechten Seemann (Christian Lupp), einen Jahrmarktschreier (Jasmin Kraus) und einen verrückten Uhrmacher (Jennifer Haus). Durch das Märchen leitet ein glücklicher Schornsteinfeger (Patrick Baden).

Die Aufführungen sind für Sonntag um 11, 13 und 15 Uhr auf dem Lennelbachspielplatz vorgesehen. Sitzgelegenheiten sollten mitgebracht werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind für die Kulturarbeit des Vereins bestimmt.