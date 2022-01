Haushalt 2022 nicht genehmigt: Sinn muss nachsitzen

Kommt noch mal auf die Tagesordnung der Gemeindevertreter: Sinns Haushalt für das laufende Jahr. Archivfoto: Katrin Weber

SINN-FLEISBACH - Das Regierungspräsidium (RP) Gießen hat den Haushalt der Gemeinde Sinn für 2022 nicht genehmigt. In ihrer nächsten Sitzung befassen sich die Gemeindevertreter daher erneut mit dem Zahlenwerk, das zuletzt ein Minus in Höhe von gut 650 000 Euro auswies. Am Dienstag, 1. Februar, steht der Etat auf der Tagesordnung im Bürgerhaus in Fleisbach.

Ab 19 Uhr geht es unter anderem um den Haushalt 2022. Der von der Gemeindevertretung beschlossene Entwurf ist vom RP zurückgeschickt worden. Die Behörde gibt nach Auskunft von Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos) verschiedene Hinweise, was im Argen liege und zu tun sei. Damit soll sich nun die Gemeindevertretung befassen.

Bürgerinformationssystem für Sinn und Schottergärten

Im Laufe des Abends steht auch noch der Bebauungsplan "Herborner/Wetzlarer Straße" auf der Tagesordnung. Dabei geht es um eine Veränderungssperre für ein Gebäude.

Außerdem beraten die Kommunalpolitiker, ob und wie das Fördergebiet für die Dorfentwicklung in Sinn erweitert werden kann.

In Anträgen geht es um die Themen Bürgerinformationssystem, Gewerbegebiete und Schottergärten. Auftragsvergaben für die Frei- und die Photovoltaikanlage beim Kita-Neubau in Edingen sind ebenfalls auf der Tagesordnung.