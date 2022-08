Hoffest in Edingen: Mit Schleppern in der Reihe "tanzen"

Pas de deux mit viel Kult: Die Traktorquadrille gehört an beiden Festtagen zu den Höhepunkten am Birkenhof in Edingen. Foto: Katrin Weber

Showprogramm: Die Pferdefreunde Edingen haben für das Fest eine Springquadrille vorbereitet. Foto: Katrin Weber

Wer bist denn Du? Auf dem Birkenhof gibt es am Festwochenende auch Ziegen und Schafe zu sehen. Foto: Katrin Weber

Traktorballett: 18 Landmaschinen-Fahrer begeistern die Birkenhof-Festbesucher mit einer Quadrille. Foto: Katrin Weber

Vierbeiner: Vom Friesen (Foto) bis zum Connemara-Pony reichen die Pferderassen, die in Edingen eingestellt sind. Foto: Katrin Weber

Besuch aus der Nachbarregion: Die Staffel der Hundeschule Siegerland stellt sich in Edingen vor. Foto: Katrin Weber

Schattenplatz: Die Bierzeltgarnituren unter dem großen Fallschirm-Dach sind bei den Besuchern begehrt. Foto: Katrin Weber

Dicke Backe: Blasmusik zum Frühschoppen gibt es in der Reithalle, in der am Vorabend noch die Disco stattfand. Foto: Katrin Weber

Schlepperschau: Die Besucher können sich beim Birkenhof-Fest rund 30, teils uralte Trecker anschauen. Foto: Katrin Weber

Baby an Bord: Die Old- und Youngtimerfreunde achten bei ihren Fahrzeugen auf Details, wie hier in einem VW Käfer. Foto: Katrin Weber