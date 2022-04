Hund stirbt bei Wohnhausbrand in Sinn

Nicht zu retten: Ein Wohnhaus an der Hochstraße in Sinn brennt am Montagnachmittag komplett aus. Foto: Jörg Fritsch

SINN - Bei einem Brand in Sinn ist am Montagnachmittag ein Wohnhaus in der Hochstraße vollkommen ausgebrannt. Die Besitzerin des Hauses an der Einmündung des Schinnköppels auf die Hochstraße hatte gegen 15.35 Uhr das Feuer bemerkt und konnte sich ins Freie retten. Die Feuerwehren aus Sinn und Herborn waren rasch zur Stelle, konnten aber nicht verhindern, dass das Haus vollkommen ausbrannte. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, kamen Menschen nicht zu Schaden. Mindestens ein Hund kam aber ums Leben. Zwei weitere wurden noch nicht gefunden.

Die Feuerwehr am Einsatzort in Sinn. (Foto: Jörg Fritsch)

Nach erstem Augenschein war das Feuer in einem an das Haus angrenzenden Schuppen ausgebrochen und hatte dann rasch auf das zweigeschossige Wohngebäude übergegriffen.

Die Kriminalpolizei, deren Spezialisten die genaue Ursache ermitteln wollen, war ebenso vor Ort wie der Rettungsdienst. Im Einsatz waren rund 40 Wehrleute aus den Sinner Ortsteilen, 16 aus Herborn mit der Drehleiter sowie die Besatzung des Einsatzwagens Atemschutz aus Haiger.

Die nun obdachlos gewordenen Bewohner sollen dem Vernehmen nach bei Verwandten in Sinn untergekommen sein.