Montag,
15.06.2020 - 16:28
2 min
In Edingen und Fleisbach sind die Feuerwehrhäuser in Not
Der Bedarfs- und Entwicklungsplan soll den Sinner Gemeindevertretern vorgestellt werden. Dazu ist eine Sondersitzung für den 22. August vorgesehen.
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