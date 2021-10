In Sinn bringt Bürgermeister Bender den Haushalt 2022 ein

Auf dem Gelände des ehemaligen Fleisbacher Bauhofs könnte der Fußballkäfig installiert werden. Die Anlage ist Teil des Spielplatzkonzepts, das in der Sitzung auf der Tagesordnung steht. Archivfoto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SINN - Wie steht es um die Finanzen der Gemeinde Sinn? Darüber soll der Haushaltsplan für das kommende Jahr Aufschluss geben. Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos) bringt den Entwurf in der Sitzung der Gemeindevertreter am Dienstag, 26. Oktober, ein.

Erst am 25. August 2020 hat Hessens Finanzminister, Michael Boddenberg (CDU), in einem Schreiben mitgeteilt, dass die Gemeinde Sinn nicht mehr im Schutzschirm-Landesprogramm ist. Was ein Jahr später möglich ist, wie viel Geld ausgegeben und investiert werden kann, ist im neuen Zahlenwerk zu lesen. Im Bürgerhaus in Fleisbach soll es außerdem um Sinns Teilnahme am Zweckverband Hochwasserschutz im Lahn-Dill-Kreis, um einen Kommandowagen für den Gemeindebrandinspektor, um die Betriebsführung für das Fleisbacher Bürgerhaus und das Spielplatzkonzept inklusive eines Standorts für den Fußballkäfig in Fleisbach gehen. Ein weiteres Thema ist das "Dreiklang-Projekt" für barrierefreies Wohnen, Pflege und ärztliche Versorgung. Hier soll ein Teilnahmewettbewerb ausgeschrieben werden. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr.