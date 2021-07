2 min

Infoabend: "Wir sind Edingen" für Bioenergie optimistisch

Beim Infoabend über ein mögliches Nahwärmenetz in Edingen hörten sich über 80 Interessierte an, was der Arbeitskreis mitzuteilen hatte. Nun stehen die Besuche für Vorverträge an.

Von Katrin Weber Redakteurin Dillenburg