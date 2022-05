Innenminister Beuth ernennt die beiden Sinner Petra Kranz und Gayssr Alali zu "Sport-Coaches"

"Sport-Coaches": Gayssr Alali und Petra Kranz aus Sinn mit den Berufungsurkunden von Minister Beuth. Foto: Gemeinde Sinn

SINN - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat die beiden Sinner Petra Kranz und Gayssr Alali zu "Sport-Coaches" ernannt. Die beiden erhielten die Urkunden aus Wiesbaden während einer Sitzung des Sinner Gemeindevorstands.

Petra Kranz ist bereits seit 2015 als Sporttrainerin in der Gemeinde Sinn tätig. Mit Gayssr Alali bildet sie nunmehr ein Tandem. Dem Land ist daran gelegen, Flüchtlinge in die sportliche Arbeit mit einzubeziehen. Gayssr Alali hat es zudem in die erste Fußballmannschaft der SG Sinn/Hörbach geschafft.

Vom Land Hessen kommen

9000 Euro als Fördersumme

Das Förderprogramm "Sport integriert Hessen" hatte der Gemeinde 9000 Euro aus dem Landesausgleichsstock für den Sportbetrieb genehmigt. Mit der Zuwendung können Vereine unter anderem Sportangebote für Flüchtlinge und andere sozialschwache Bürger der Kommune anbieten.

Auskünfte geben Steffen Kasper (Rathaus) unter Telefon 0 27 72-50 07 27 und Petra Kranz unter 01 75-1 97 78 68.