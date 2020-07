InnPro und Rakuten kommen nach Fleisbach Ost

Bekommt bald Zuwachs: Zwei weitere Firmen wollen sich im Gewerbegebiet "Fleisbach-Ost" ansiedeln. Archivfoto: Holger Kiehl

Sinn-Fleisbach (kawe). Die Bebauungspläne für die Gewerbegebiete "Fleisbach-Ost 1 und 2" können geändert werden. Am Dienstag machten die Gemeindevertreter einstimmig den Weg dafür frei.

In dem Sinner Ortsteil möchten sich einige Unternehmen ansiedeln. Die größten Vorhaben planen die Firmen InnPro und Rakuten.

InnPro will 8000 Quadratmeter in dem Gewerbegebiet kaufen. Dort sollen neun Gewerbehallen mit einem Bürogebäude direkt an der Kreisstraße K 64 entstehen. Der Hygieneartikelhersteller Rakuten möchte sogar auf 10 000 Quadratmetern in Fleisbach bauen.

Nachdem die Gemeindevertreter im Juni beschlossen hatten, dass Werbetürme nicht höher als zwölf Meter sein dürfen, nur ein Turm pro Grundstück erlaubt sein soll und jeweils mit drei Werbeflächen ausgestattet sein darf, musste der Bebauungsplan geändert und offengelegt werden. Diese Offenlegung ist abgeschlossen.

Die Änderungen wurden am Dienstagabend einstimmig beschlossen.