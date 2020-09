"Jailhouse Rock" in Sinn: Elvis ist fertig für Bad Nauheim

Elvis Presley war ein weltberühmter Sänger, Musiker, Entertainer und Schauspieler aus Memphis (USA). In seiner 24-jährigen Schaffensperiode nahm er über 800 Lieder aus vielen verschiedenen Musikrichtungen (Rhythm and Blues, Blues, Soul, Country, Rock'n'Roll, Gospels, Christmas Songs, Beat, Balladen) auf. Die Songs arrangierte er auf seine Art, entwickelte seinen eigenen Stil und machte sich die Musik so zu eigen.

Laut der Internetseite der Elvis-Presley-Gesellschaft Bonn ist er als einziger Künstler in fünf "Halls of Fame" vertreten, dazu wurden sechs seiner Interpretationen als "historisch besonders bedeutsam" in die "Grammy Hall of Fame" aufgenommen. Presley hat 31 Spielfilme und zwei 2 Dokumentationen gedreht und über 1100 Konzerte gegeben. Seine Musik wurde und wird millionenfach verkauft.

In der Zeit vom 1. Oktober 1958 bis zum 2. März 1960 war er als US-Soldat in den Ray Barracks in Friedberg stationiert. Er darf außerhalb der Kaserne in Bad Nauheim wohnen.

Quelle: www.epg-ev.de