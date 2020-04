Jördis Tielsch sammelt Spenden mit dem "virtuellen Hut"

Jördis Tielsch tritt am Samstag zusammen mit dem Gitarristen Peter Schneider im Siegener "Lÿz" auf. Das Konzert kann ab 20.15 Uhr im Internet abgerufen werden. Foto: Steffen Thessenvitz

Siegen/Sinn (red). In Zeiten des Kontaktverbotes und abgesagter Konzertveranstaltungen als Folge der Corona-Pandemie will die Sinner Sängerin und Violinistin Jördis Tielsch ein bisschen Kultur in heimischen Wohnzimmer bringen.

Am Samstag, 18. April, gibt sie daher gemeinsam mit dem Gitarristen Peter Schneider aus Haiger-Allendorf auf der Bühne des Kulturhauses "Lÿz" in Siegen ein Konzert, das live über das Internet mitverfolgt werden kann. Der Stream ist ab 20.15 Uhr auf der Webseite www.der-virtuelle-hut.de online. Das Konzert gehört zu einer Benefizreihe des Vereins "Der virtuelle Hut" und des Kulturbüros des Landkreises Siegen-Wittgenstein.

Spenden als Ersatz für entgangene Künstlergagen

Sozusagen bei freiem Eintritt bitten die Initiatoren und die Künstler um eine Spende. Der Erlös kommt lokalen Künstlern und Kulturschaffenden zugute, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr vor Publikum auftreten können.