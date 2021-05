Judith Kirsten möchte Wege aus Krisen aufzeigen

Eröffnung: Judith Kirsten bringt das neue Firmenschild an ihrer Beratungspraxis in Fleisbach an. Foto: Christoph Buskies

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SINN-FLEISBACH - Schulprobleme, Familienärger, Lustlosigkeit, Gedankenkarusselle und Entscheidungsfragen machen vielen Menschen das Leben schwer - nicht nur in Corona-Zeiten. Dass das Leben trotzdem schön ist oder wieder werden kann, davon ist Judith Kirsten überzeugt. Als Coach hat sie nun eine eigene Praxis mit dem Namen "Das Leben ist schön" in Fleisbach eröffnet. Die ausgebildete praktische Pädagogin will darin Kinder mit ihren Eltern, Jugendliche und Erwachsene kompetent und kreativ beraten. Angefangen hat alles vor 16 Jahren mit der Tätigkeit als Trainerin und Coach für Leichtathletik und Kickboxen. Daraus entstand der Wunsch, Menschen nicht nur körperlich zu bewegen, sondern sie auch aus Problemen zu führen. Das Coaching aus der Krise kann online, draußen in der Natur oder auch in den freundlich gestalteten Praxisräumen erfolgen.