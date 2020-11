Kein „sicherer Hafen“?

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BÜRSTADT - Schon in der Stadtverordnetenversammlung im September wollten die Grünen kurzfristig einen Antrag zum Thema Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ beraten lassen, doch die Mehrheit lehnte es ab, diesen auf die Tagesordnung zu nehmen. Daher landete der Antrag jetzt regulär im Stadtparlament. Doch wiederum fand sich keine Mehrheit für das Ansinnen der Grünen.

Nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria fehle es immer noch an „ausreichenden Hilfen für Flüchtlinge“, daher solle sich die Stadt Bürstadt dem bundesweiten Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ anschließen, so die Grünen. Und der Magistrat solle erklären, dass die Stadt bereit sei, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen beziehungsweise den Kreis bei der Unterbringung und Betreuung zu unterstützen. „Wir haben die Aufgabe, Flüchtlingen zu helfen. Viele Städte sind dem Bündnis beigetreten, um ein Zeichen für mehr Menschlichkeit zusetzen und um Druck auf die Regierung auszuüben“, erklärte Grünen-Fraktionsvorsitzender Uwe Metzner in der jüngsten Parlamentssitzung. Sein Fraktionskollege Erhard Renz unterstützte ihn in dieser Sache: „Die Bürgerstadt mit Herzschwäche könnte hier unterschreiben, um etwas zu bewirken.“ Es müsse Druck von unten geben, damit oben etwas passiere.

Doch die anderen Fraktionen zeigten sich skeptisch, inwieweit das Signal eines Beitritts nützlich ist. „Wir sind dafür, Flüchtlingen zu helfen. Bürstadt hat sich dieser Menschen angenommen“, betonte Sozialdemokrat Lothar Ohl. Auch die Bundesregierung sei bereit, Menschen aufzunehmen, doch in der EU sehe das anders aus. Und so lange es keine europäische Lösung gebe, habe es keinen Sinn, über den Beitritt zu einem Bündnis nachzudenken.

Christdemokrat Gerhard Weitz sah es noch kritischer: „Dieses Bündnis ist eine Mogelpackung.“ Denn man könne diesen Menschen in Deutschland keine Sicherheit vorgaukeln. Als Beispiel nannte er afrikanische Frauen, die in der Prostitution gelandet sind. Besser sei es, für eine schnellere Einbürgerung und Integration zu sorgen. Letztlich stimmten nur die vier Grünen und drei Sozialdemokraten für den Antrag, dem Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ beizutreten.