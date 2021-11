"Kirk Smith & Friends" geben Konzert in Sinn

Kirk Smith ist am Freitag in der katholischen Kirche in Sinn zu Gast. Für das Konzert gilt die 2G-Regel. Foto: www.promikon.de

SINN - In der katholischen Kirche in Sinn steigt am Freitag, 3. Dezember, ein Weihnachtsgospelkonzert mit "Kirk Smith & Friends". Die Verantwortlichen in der Gemeinde Sinn wollen an dem Termin festhalten, solange sich die gesetzlichen Regeln nicht ändern.

"Wir haben das Konzert von Anfang an mit 2G geplant. Außerdem kommen jetzt noch das Masketragen und ein Schachbrettabstand in den zu zwei Drittel genutzten Bänken hinzu", sagte Bürgermeister Hans-Werner Bender. Für die Einhaltung und Kontrolle der Corona-Regeln zeichne die Gemeinde verantwortlich.

Kirk Smith gehört zu den bekannten Soul- und Gospel-Stimmen in Deutschland. Der gebürtige US-Amerikaner entdeckte seine Liebe zur Musik bereits in jungen Jahren. Während seiner Zeit beim Militär kam Smith nach Berlin. Dort startete er seine Solokarriere. Mit seiner samtweichen Stimme drückt er seine Lebens- und Glaubenserfahrung aus. Zum Konzertprogramm gehören auch bekannte Gospels und Weihnachtslieder.

Zu seinen "Friends" gehört Roberto Esposito. Der Italiener ist einer der gefragtesten Pianisten des Landes. Der zweite Musiker ist der italienische Ausnahmetrompeter Marco Puzello.

Das Konzert am Freitag beginnt um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der katholischen Kirche im Seelbacher Weg in Sinn. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 16 Euro. Tickets können telefonisch unter der Tickethotline 06449-7 19 00 80 reserviert werden.