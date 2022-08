Knacken die Sinner Radfahrer die 22 675 Kilometer?

Auf die Räder, fertig los! Anlässlich des Stadtradelns in Sinn sind einige Aktionen geplant. Foto: Katrin Weber

SINN - Sinn macht beim Stadtradeln mit und steht dafür schon in den Startlöchern. Vom 21. August bis zum 10. September können Kilometer per Fahrrad gesammelt werden, die der Gemeinde gutgeschrieben werden. Kurz bevor es losgeht, teilt Edith Höll mit, dass der Antrag der Gemeinde, das Land Hessen möge 20 E-Fahrräder bezahlen, bewilligt wurde.

Noch vor einigen Wochen war die Radverkehrsbeauftragte der Gemeinde nicht sehr optimistisch, dass das Land Hessen tatsächlich die von ihr aufgeführten Räder zu 100 Prozent bezuschussen würde. Umso mehr freute sie sich, dass ihr nun mitgeteilt wurde, Sinn bekomme alle beantragten Elektro-Fahrräder bezahlt.

Beim Dämmerschoppen an der Ruppertsmühle (siehe Kasten) kann ein Teil der Flotte getestet werden. Wer "Gastgeber" für die Räder sein möchte, der kann dies auch schon an diesem Tagen signalisieren.

Fotos Auf die Räder, fertig los! Anlässlich des Stadtradelns in Sinn sind einige Aktionen geplant. Foto: Katrin Weber Sinn nimmt zum dritten Mal am Stadtradeln teil. Start ist am 21. August mit einer Eröffnungstour und anschließendem Grillen. Foto: Katrin Weber Sinns Radverkehrsbeauftragte Edith Höll. Foto: Katrin Weber Edith HöllFoto:Katrin Weber 4

Beim Sinner Stadtradeln können alle mitmachen, die in der Glockengießergemeinde leben, arbeiten oder zur Schule gehen. Sie können sich in der Zeit vom 21. August bis zum 10. September einem Team anschließen oder selbst eins gründen, um dann gemeinsam Kilometer zu sammeln. Dafür muss man sich auf www.stadtradeln.de oder in der gleichnamigen App registrieren.

Sinn macht zum dritten Mal bei der Aktion mit. 2021 kam die Gemeinde auf Platz 286 von 800 Kommunen unter 10 000 Einwohnern. Damals erradelten die Sinner 22 675 Kilometer. Edith Höll hofft, dass dieses Ergebnis diesmal getoppt wird. Drei Wochen haben die Teilnehmer dazu Zeit.

Los geht es am 21. August. Der TV Sinn und der ADFC laden zu einer Eröffnungstour ein. Start ist um 14.30 Uhr an der Jahnturnhalle. Nach der Rundfahrt ist ein gemeinsames Grillen geplant.

INFOABEND AN DER RUPPERTSMÜHLE Seit zwei Jahren ist die Brücke an der Ruppertsmühle für Fußgänger und für Radfahrer gesperrt. Sie stellt im Radverkehr der Gemeinde Sinn jedoch eine wichtige Verbindung dar. Ab 2019 war die Nutzung zunächst eingeschränkt worden. Beim vierten "Informativen Dämmerschoppen" des Förderkreises Sinn soll der runde Geburtstag der Dill-Überquerung gefeiert werden. Die Brücke besteht nämlich seit 130 Jahren. Bei der Geburtstagsparty gibt es Infos rund um das Thema Radfahren und über die Brücke. Die Veranstaltung findet am 19. August an der Brücke hinter dem Edeka-Markt statt. Sie beginnt um 18 Uhr.

Sinn bekommt die beantragten E-Bikes

Für den 25. August sieht der ADFC eine Tour nach Bellersdorf mit Flammkuchenessen vor. Treffpunkt ist um 16 Uhr die Jahnturnhalle. Auch die Ferienpassaktion Sinn macht mit: Am 1. September gibt es ab 13 Uhr das Angebot "Rund um Sinn und Fahrsicherheitstraining". Los geht es bei Edith Höll in der Dillgartenstraße 9.

Aufgenommen in das Programm ist auch die CVJM-Radtour am 3. September auf dem Limesradweg zwischen Gießen und Hungen. Start ist um 12.30 Uhr am Sinner Bahnhof.

Am Ende der dreiwöchigen Stadtradeln-Aktion am 10. September soll es eine Abschlusstour geben, die wieder der Turnverein und der ADFC veranstalten. Start ist um 14.30 Uhr wieder an der Jahnturnhalle.

Wer beim Sinner Stadtradeln mitmachen möchte, der sollte sich auf www.stadtradeln. de/sinn registrieren. Weitere Infos gibt es bei der Radverkehrsbeauftragten. Edith Höll ist per E-Mail an radfahrbeauf

tragte@gemeindesinn.de und telefonisch unter 01 57 -76 80 53 13 zu erreichen.