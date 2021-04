Kombifahrer tritt in Fleisbach als Exhibitionist auf

Symbolfoto: Harald Kaster

SINN-FLEISBACH - In Fleisbach hat ein Exhibitionist eine Fußgängerin belästigt. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen für den Vorfall.

Am Mittwoch gegen 21.20 Uhr lief eine 37-jährige Frau auf dem Gehweg der Hauptstraße in Richtung Edinger Straße. In Höhe einer Bäckerei hielt ein Fahrzeug aus dem Gegenverkehr direkt neben ihr an. Der Fahrer ließ die Scheibe herunter, sprach die Frau an und erkundigte sich nach einer Adresse.

Als sie den Mann anschreit, fährt der einfach davon

Sie erklärte ihm den Weg, worauf dieser sie fragte, ob sie mal was sehen wolle. Die Sinnerin trat näher an den Wagen heran, worauf sie erkannte, dass der Unbekannte sein entblößtes Glied in der Hand hielt. Sie schrie den Mann an, worauf dieser in Richtung Sinn davonfuhr.

Die Zeugin beschrieb den Mann als etwa 30 Jahre alt. Er habe kurze, dunkle Haare und mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Er habe eine dunkle Hose sowie ein orange-rotes T-Shirt getragen.

Der Mann saß in einem dunklen Mittelklasse-Kombi. Weitere Angaben zum Fahrzeugtyp konnte die Sinnerin nicht machen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wo ist der Mann im dunklen Kombi noch aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des Exhibitionisten machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.