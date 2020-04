Kommunalpolitik per Videochat-Konferenz: Sinns Grüne haben es schon einmal ausprobiert. Screenshot: Grünen-Ortsverband Sinn

Sinn (red). Die Corona-Krise legt zurzeit das Leben nahezu lahm. Das gilt - zumindest in Sachen persönlicher Kontakt - auch für die Kommunalpolitik in Sinn. Informationen aus dem Rathaus laufen derzeit über E-Mail-Verkehr.

Nach Angaben der Sinner Grünen gibt es in Sinn Überlegungen, Sitzungen in reduziertem Kreis bei Wahrung des Proporzes oder mit größerem Abstand zwischen den handelnden Personen in Bürgerhäusern anzuhalten. Notwendige Beschlüsse, um zum Beispiel Fristen zu wahren, könnten auch an die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Organisation delegiert werden, die diese dann per "Umlaufbeschluss" treffen.

Einladung an Interessierte, an den Treffen teilzunehmen

Während der Sinner Gemeindevorstand derzeit noch tage, habe es durch die Auswirkung der Corona-Krise jetzt erste Probleme gegeben, den Ältestenrat einzuberufen, schreibt Rainer Staska. Auf Initiative der Grünen werde nun geprüft, ob eine Sitzung auch per Video-Schalte möglich ist und die Gemeinde die rechtlichen und technischen Voraussetzungen schaffen kann.

Mit einer eigenen Videochat-Konferenz haben die Sinner Grünen schon Erfahrungen sammeln können. Da die Ortsverbandssitzungen der Sinner Grünen immer öffentlich stattfinden, laden die Grünen Interessierte ein, an ihren virtuellen Treffen teilzunehmen. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.gruene-sinn.de und per E-Mail an info@gruene-sinn.de.