Lampertheimer Mundart fürs ganze Jahr

DIE VIER KALENDER-PROMIS

Willi Bock, „de blaue Bock“ vumm fröhlische Johrgang 1921. Lambada Volkshumorist un altgedienda Faßnachda. „Adjö Gretche – am Fenschda leit´s Geld!“. 1000 mol die Leit veräppelt.



Eugen Leuthner, aen noch dem letschde Krieg in Lambade sich heimisch gemachda Pälzer Krischer, der in viele Faßnachtssitzunge und uff de Spargelfeschde als „Spargel-Sette“ soi Publikum begeistert hott. Eugen – natürlich vum gure Woi-Johrgong 1911.



Heini Schmitt, de „Schmittini“ kennen Sie nit? Do sinn Sie sicha kan Lambada! Seit 1948 gehört er zur absoluten Spitze der „Schwane Faßnachter“, iss Kerweborscht, kann die Leit vazaubern und jongliert mit faule Äppel. Dutt Pudel frisiern und Kakadu dressier´n. 1923 im Johr des Johrhundert-Weins uff die dappisch Welt kumme.



Heiner Weppelmann, hot lang am „Schwane“ de Kerwekranz uffgehängt, war johrelang Faßnachda Nr.1 und Bütte-Ass in de älteschde Wertschaft vunn Lambade. En echte Lambada vumm Johrgang 1914. (heka)