Live-Musik im Sinner Waldschwimmbad

Im Sinner Waldschwimmbad gibt es am Samstag Live-Musik. Archivfoto: Katrin Weber

SINN - Im Sinner Waldschwimmbad steht die nächste Veranstaltung an: Nach dem Arschbombenwettbewerb gibt es nun was "Auf die Ohren". Am Samstag, 13. August, spielt die Band "Green Yellow Lipstick" auf der Freibadanlage.

Für die Band aus Sinn ist der Auftritt beim ersten Lounge-Abend im Waldschwimmbad ein Heimspiel. Mit feiner, handgemachter Musik liefert die Formation die akustische Untermalung für einen entspannten Abend im Freibad.

Der Förderverein der Einrichtung bietet Snacks und Getränke an. Die verlängerte Öffnungszeit ermöglicht es, den Blick auf den Westerwald und den Sonnenuntergang zu genießen. Der Eingang bleibt durchgehend bis 20 Uhr geöffnet. Es gelten die regulären Tages-Eintrittspreise.

Ab 19.30 Uhr liefert "Green Yellow Lipstick" den passenden Soundtrack zum Lounge-Abend unter freiem Himmel.

Bis 22 Uhr können Gäste im Schwimmbecken baden oder ihre Bahnen ziehen. Sollte das Wetter es zulassen, ist dies auch bis Mitternacht möglich.

Der Förderverein des Waldschwimmbads plant die nächste Veranstaltung: Am 3. September findet ab 11 Uhr der dritte Familientag unter dem Motto "Bauernhof" auf der Anlage am Ballersbacher Weg statt.