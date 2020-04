"Mister Fleisbach" stirbt mit 88 Jahren

Ist am vergangenen Dienstag im Alter von 88 Jahren gestorben: der frühere Fleisbacher Bürgermeister Werner Thielmann. Archivfoto: Kilian Scharf

Sinn-Fleisbach (cw). Die Gemeinde Sinn und speziell die Bürger im Ortsteil Fleisbach trauern um Werner Thielmann. Der frühere ehrenamtliche und hauptamtliche Bürgermeister des Dorfes ist am vergangenen Dienstag im Alter von 88 Jahren gestorben.

Thielmann, am 4. Juni 1931 in Fleisbach geboren, war sechs Jahre lang auch Vorsitzender des Fleisbacher Turn- und Sportvereins. Seine politische Laufbahn begann Ende 1964 als Gemeindevertreter. Von 1967 bis Ende 1970 war er ehrenamtlicher Bürgermeister von Fleisbach, von 1971 bis zur Eingemeindung nach Sinn bekleidete der Sozialdemokrat dieses Amt hauptamtlich.

Im Anschluss an diese Zeit war Werner Thielmann, dem Landrat Wolfgang Schuster bei der Auszeichnung mit dem Verdienstkreuz am Bande im Oktober 2007 den Titel "Mister Fleisbach" verlieh, noch bis 2001 in der Sinner Gemeindepolitik aktiv, auch als Mitglied des Gemeindevorstands. In Fleisbach war er außerdem Ortsgerichtsvorsteher.

Mehr als 20 Jahre lang engagierte sich Thielmann für die SPD in der Kreispolitik als Abgeordneter und Beigeordneter.

Sein beruflicher Weg begann als 16-Jähriger mit einer Lehrstelle als Modellschlosser bei der Firma Haas & Sohn in Sinn. Nach der Gebietsreform übernahm er in der Sinner Gemeindeverwaltung die Leitung des Bauamts. 1981 wechselte er zum Regierungspräsidium Gießen. 1996 ging er als Oberamtsrat in Pension.

Er hinterlässt seine Ehefrau Gisela sowie zwei Kinder.