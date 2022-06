Mit Messer bedroht: 19-Jähriger in Sinn festgenommen

Auf einem Radweg zwischen Sinn und Fleisbach hat ein 19-Jähriger einen jungen Mann mit einem Messer bedroht und dessen Bargeld und Handy gefordert. Symbolfoto: gebfotography/Fotolia

SINN - Am Montagnachmittag hat die Polizei Herborn einen 19-Jährigen festgenommen. Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit davon aus, dass der in Sinn lebende junge Mann zuvor versucht hatte, einen Gleichaltrigen auf dem Radweg zwischen Sinn und Fleisbach auszurauben. Das teilten Polizeidirektion Lahn-Dill und die Staatsanwaltschaft Limburg in einer gemeinsamen Pressemeldung mit. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung.

Gegen 16.45 Uhr am 13. Juni war das ebenfalls in Sinn wohnende Opfer mit dem Rad in Richtung Fleisbach unterwegs. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilten, stoppte der Täter den Radfahrer in der Unterführung der A45, parallel zu den Bahngleisen, zog ein Küchenmesser und forderte die Herausgabe von Bargeld und Handy. Als sich das Opfer weigerte, schlug ihm der 19-Jährige ins Gesicht. Während eines darauf folgenden Gerangels, so die Ermittler weiter, nahm das Opfer dem Angreifer das Messer ab und warf es auf die Gleise. Der Räuber rannte in Richtung Sinn davon.

19-Jähriger wenig später in Sinn festgenommen

Aufgrund der Personenbeschreibung nahm eine Streife der Herborner Polizei den 19-Jährigen wenig später in Sinn fest. Er ist bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Limburg wurde der 19-Jährige wegen fehlender Haftgründe wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.