Mobiler Kran in Edingen beschädigt

SINN-EDINGEN - Unbekannte haben zwischen Donnerstag um 15 Uhr und Montag um 7.15 Uhr auf dem Gelände der Kläranlage in Edingen an einem gelben Mobilkran der Marke Sennebogen zu schaffen gemacht. Die Täter demolierten das Bedienfeld im Führerhaus und beschädigten die Abblend- und Rücklichter sowie eine Luftpumpe an der Außenseite des Krans. Der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise erbitten die Ermittler der Polizeistation in Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50.