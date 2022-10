Motorrad übersehen - Zusammenstoß

Jetzt teilen:

SINN - Auf der Herborner Straße in Sinn sind am Dienstag, 4. Oktober, ein Autofahrer und ein Motorradfahrer zusammengestoßen. Laut Polizeibericht wollte der 45-jährige Fahrer eines Opel vom Parkplatz eines Supermarktes gegen 18.15 Uhr nach links in Richtung Herborn abbiegen. Dabei übersah er einen aus dieser Richtung kommenden 63-jährigen Zweiradfahrer. Dieser konnte nicht ausweichen und krachte in das Auto. Der Braunfelser klagte an der Unfallstelle über Schmerzen in den Armen und Beinen. Sein in Sinn lebender Unfallgegner blieb unverletzt. Den Schaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 6000 Euro.