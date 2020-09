Musik aus drei Jahrhunderten

Drei hervorragende Musiker (von links): Burghardt Zitzmann (Cembalo, Klavier), Katharina Eich-Meier (Violine, Gesamtleitung) und Sabine Galande-Heep (Violoncello). Foto: Hannelore Benz

Sinn. Ein Serenadenkonzert mit "Anti-Corona-Stückchen" hatte Katharina Eich-Meier für Samstag in der Sinner Kirche angekündigt, und erlesene Instrumentalmusik aus drei Jahrhunderten kenntnisreich zu einem wunderschönen Programm zusammengestellt.

Das jährliche Konzert mit dem Kirchenchor und den Instrumentalsolisten musste pandemiebedingt ausfallen. Was aber dann unter der Leitung von Eich-Meier (Violine) von ihr und den Solisten, Sabine Galande-Heep aus Hadamar (Violoncello) und Burghardt Zitzmann aus Mittenaar (Klavier, Cembalo) geboten wurde, übertraf wohl alle Erwartungen der Zuhörerschaft.

Vivaldi sorgt für romantischen Auftakt

Den Auftakt machten die drei Vollblutmusiker mit Antonio Vivaldis Sonate c-Moll, zu der sich Eich-Meier eine romantische Geschichte ausgedacht hatte, die sie über das gesamte Konzert begleitete.

Gallande-Heep und Zitzmann ließen dann bei Johann-Ernst Galliard die Sonate in e-Moll erklingen, die einfach nur schön dargeboten wurde. Inzwischen war es halb acht geworden, und die Kirchenglocke läutete das Wochenende ein. Burghardt Zitzmann nutzte das Geläut zu einer zarten Begleitung mit dem Cembalo, sodass die fünfminütige Wartepause zu einem besinnlichen Genuss wurde.

Das Publikum

applaudiert mit Abstand

Als die Glocke schwieg, nahm Zitzmann als Klaviersolist den Faden wieder auf und servierte Domenico Scarlattis Sonata D-Dur temperamentvoll und fröhlich. Ein Genuss war das Solo von Eich-Meier, zu dem sie sich in ihrer verbindenden Geschichte an eine Voliere versetzt hatte und nun verschiedene Vogelstimmen mit ihrer Violine in die Kirche holte. Total hinreißend erklang die Romanze aus Mozarts "Kleiner Nachtmusik", die von den drei Solisten dargeboten wurde. Sie blieben auch bei den folgenden Stücken von Franz Schubert, Johann Severin Svendson und dem glanzvollen Schluss "Le Tambourin" von Jean Philippe Rameau gemeinsam gefordert.

Das Publikum, das vorschriftsmäßig entfernt voneinander im Kirchenschiff verteilt saß, reagierte jeweils mit begeistertem Applaus.