"Narrhalla-Mord" geht im Kino in die Verlängerung

Verstehen beim Narrhalla-Mord keinen Spaß: die beiden Kommissare Markus Hiller (gespielt von Jochen Adam, links) und Walter Lohmann (Bernd-Willi Walther). Archivfoto: Filmclub "Athenia" Sinn

SINN/DILLENBURG - Der Dilltal-Krimi "Narrhalla-Mord" des Sinner Film-Clubs geht in die Verlängerung: Der ab 16 Jahre freigegebene Film läuft am Dienstag und Mittwoch, 26./27. Oktober 2021, jeweils um 20.30 Uhr zwei weitere Male im "Gloria"-Kinocenter in Dillenburg.

Eine dritte Zusatzvorstellung gibt es dann am 11.11. passend zum Start der Karnevalssaison ebenfalls um 20.30 Uhr im "Gloria". Karten gibt es ausschließlich über das Kino.

Noch einmal heißt es: Schluss mit lustig! Vor dem Bürgersaal in Sinn liegt Richard Mühlberg (Thomas Jopp) am Karnevalssamstag in seinem Blut. Erschlagen. Kurz zuvor hat er in einer Büttenrede heftig auf die Honoratioren eingeschlagen.

Die waren zunächst froh, dass der altgediente "Protokoller" nach zwei Jahren Pause wieder auf der närrischen Bühne stand. Doch Mühlbergs Beitrag zur Prunksitzung des Karnevalvereins war eine eiskalte Abrechnung, eine gnadenlose Rache an denen, die er für den Tod seiner Tochter verantwortlich macht.

Die Dillenburger Kommissare Walter Lohmann (Bernd Walther) und Markus Hiller (Jochen Adam) sind gefordert. Schnell kristallisiert sich die Rede als starkes Indiz heraus. Doch das Manuskript ist verschwunden, ebenso die Datei von Mühlbergs PC. Hinweise könnte zudem das Video von der Sitzung bieten. Doch auch von dem fehlt jede Spur.