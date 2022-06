Person in den Gleisen: Großeinsatz bei Sinn

Bei Sinn hat sich am Freitagabend ein Großeinsatz der Polizei ereignet. Ein ICE hat eine Vollbremsung gemacht, weil der Lokführer eine Person samit Hund in den Gleisen entdeckt hat. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

SINN - An der Bahnstrecke bei Sinn hat sich am Freitagabend ein Großeinsatz ereignet. Wie die Bundespolizei Kassel auf Anfrage bestätigte, habe der Lokführer eines ICE gegen 21 Uhr der Notfallleitstelle in Frankfurt mitgeteilt, dass er eine Person samt Hund auf den Gleisen gesehen habe. Er aber davon ausgehe, dass er die Person nicht erfasst habe, er habe keinen Aufprall verspürt.

Der Lokführer habe bei zirka 120 Stundenkilometern eine Notbremsung eingeleitet, so eine Sprecherin der Polizei. Die verständigten Beamten der Bundespolizei Kassel seien den Zug abgegangen und hätten ihn auf etwaige Spuren untersucht. "Da es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr handelt, war auch ein Hubschrauber mit Wärmebild unterwegs", so die Sprecherin der Bundespolizei weiter. Zeugen hätten die Person zwar grob beschrieben, sie konnte jedoch nicht gefunden werden.

Der Vorfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Katzenfurt und Sinn auf Höhe von Edingen. Gegen 22.17 Uhr hat die Bundespolizei die Bahnstrecke wieder freigegeben. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Bundespolizei Kassel, ein Notarzt, Rettungswagen und die Feuerwehr.

Reisende im Zug haben sich bei der Notbremsung nicht verletzt, so die Polizeisprecherin