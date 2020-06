Polizisten stellen in Edingen Drogen und Schusswaffen sicher

Symbolfoto: VRM

Sinn-Edingen (red). Die Polizei hat in Edingen Drogen und zwei Schusswaffen sichergestellt. Der Hinweis eines Zeugen hatte die Beamten auf die Spur gebracht.

Der Anrufer hatte am Freitag um kurz vor 23 Uhr gemeldet, dass auf dem Parkplatz des Bahnhofs an der Brückenstraße ein junger Mann in einem Auto einen Joint rauche. Eine Streife kontrollierte daraufhin den 33 Jahre alten, aus einem Dillenburger Stadtteil stammenden Mann und den schwarzen Mercedes-Benz A 180 CDI, in dem er saß.

Im Auto fanden die Beamten 6,4 Gramm Cannabis sowie eine Luftpistole und eine Kohlendioxid-Pistole. Der Mann besitzt jedoch keine Erlaubnis zum Führen der Waffen.

Die Polizisten stellten die Drogen und die Waffen sicher. Sie leiteten Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Schusswaffen, Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss ein.