Rückt der Sinner Sportplatz wieder in den Blickpunkt?

Der Sportplatz in Sinn. Archivfoto: Siegfried Gerdau

Sinn (kawe). Kommt die Standortfrage für ein mögliches Dreiklang-Projekt mit barrierefreiem und seniorengerechtem Wohnen, Pflege und medizinischer Versorgung wieder auf die Tagesordnung von Sinns politischen Gremien? In der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend, 9. Juni, stellen die Grünen einen Antrag darauf.

Die Grünen setzen sich dafür ein, für das Vorhaben den Sinner Sportplatz als Alternativgelände auszuschreiben. Sie sehen in dem von der Gemeindevertretung im vergangenen Jahr favorisierten Brinkmann-Gelände keine Zukunft dafür.

Die Bemühungen seien ins Stocken geraten, heißt es in dem Antrag. Begründet wird er unter anderem damit, dass das Brinkmann-Gelände dem möglichen Investor zu teuer erscheine, da die Abrisskosten auf 300 000 bis 600 000 Euro geschätzt seien.

Mit dem Antrag soll außerdem der Gemeindevorstand damit beauftragt werden, zusammen mit dem BC Sinn ein geeignetes Sportgelände in der Sinner Kerngemeinde zu suchen, auf dem ein neuer Fußballplatz entstehen kann. Gespräche mit dem Vorstand des BC Sinn hätten gezeigt, so die Grünen, dass auch er den Bau eines Ärztehauses, Seniorenwohn- und Pflegeheims sowie barrierefreies Wohnen in Sinn befürwortet und dafür auch den jetzigen Sportplatz zur Verfügung stellen würde, heißt es in dem Antrag. Allerdings erwarte der BC dann auch, dass er von der Gemeinde ein geeignetes Gelände in Sinn erhält, um einen neuen Sportplatz bauen zu können.

Es geht auch wieder um

den Kita-Neubau in Edingen

Außerdem beschäftigen sich die Sinner Gemeindevertreter unter anderem mit der kaufmännischen Betriebsführung der Gemeindewerke, dem Kita-Neubau in Edingen, Bürgschaften für die Voruntersuchung "Bioenergiedorf Edingen" und das Waldschwimmbad Sinn. Die Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Edingen beginnt um 19 Uhr.