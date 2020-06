Sanieren, bauen oder mieten - für Sinn es alles zu teuer

In der gemeinsamen Sitzung von Finanz- und von Bauausschuss erläuterte Sinns Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos), dass mittlerweile zwei Investoren für das mögliche Dreiklang-Projekt für barrierefreies und seniorengerechtes Wohnen sowie medizinischer Versorgung angedeutet hätten, dass beim Angebot eines "guten Grundstücks" auch Möglichkeiten für das Rathaus bestünden.

Laut Bender handele es sich um zwei Investoren, die von dem Vorhaben, das Projekt auf dem Brinkmanngelände zu verwirklich, wieder abgesprungen seien. Dort ziehe sich ein Investor nach dem anderen zurück, sodass der Sinner Sportplatz wieder Thema werden könne.

Es gebe einen Investor, der das Brinkmanngelände bevorzugte. Dieter Jung (FWG) regte an, bei diesem wegen möglicher Räumlichkeiten oder Mitnutzung beispielsweise eines Saals anzuklopfen. Das Dreiklang-Projekt in Sinn steht am Dienstag, 9. Juni, auf der Tagesordnung der Gemeindevertretung.