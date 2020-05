Schleuserkriminalität: Razzia in Sinn mit 15 Bundespolizisten

Bei den 14 durchsuchten Wohnungen in sieben Bundesländern sei es um unterschiedliche Delikte gegangen, teilte die Polizei mit. Symbolfoto: dpa

SINN (hog). Im Rahmen von Razzien der Bundespolizei in sieben Bundesländern ist auch eine Wohnung in Sinn durchsucht worden. Das Gebäude befand sich in der August-Bebel-Straße, teilte die Bundespolizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit. 15 Polizisten seien am Mittwochmorgen vor Ort gewesen.

Bei den 14 durchsuchten Wohnungen in sieben Bundesländern sei es um unterschiedliche Delikte gegangen. Darunter die "Einschleusung" von Ausländern - einerseits in Form einer Scheinehe, andererseits durch Urkundenfälschungen und Onlineticketbetrug. Im Fall von Sinn laute der Tatvorwurf "Einschleusen mittels Urkundenfälschung". Der Tatverdächtige soll sich ein "ge- bzw. verfälschtes Dokument beschafft haben oder versuchte, sich ein solches zu beschaffen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es sei nach Beweismitteln gesucht worden.

Keine Festnahmen, Beweismittel sichergestellt

In ganz Deutschland kamen rund 200 Bundespolizisten zum Einsatz. Die Razzien dauerten von 6 Uhr bis 11.30 Uhr. Schriftstücke und Smartphones wurden sichergestellt. Es gab keine Festnahmen.