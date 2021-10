Schöner Schmuck für Sinns Brunnenplatz gesucht

So soll es auch dieses Jahr wieder aussehen: Auf dem Brunnenplatz in Sinn erstrahlt ein Weihnachtsbaum. Archivfoto: Katrin Weber

SINN - Die Gemeinde Sinn möchte in der Adventszeit den Brunnenplatz mit einem Weihnachtsbaum schmücken. Dafür benötigt sie einen sechs bis acht Meter hohen Baum. Wer einen solchen zur Verfügung stellen möchte, kann sich bis Freitag, 29. Oktober, bei der Gemeindeverwaltung unter Telefon 0 27 72-50 07 22 oder per E-Mail an bpfeiffer@gemeinde sinn.de melden. Die Verwaltung organisiert den Transport des Baumes. Die Abholung soll bis 12. November (Freitag) erfolgen.