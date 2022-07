Schrecksekunde in Sinn: Ballon schwebt dicht über Häusern

Dieser Heißluftballon hat so manchem am Samstag in Sinn einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Foto: Siegfried Gerdau

Letzte Gelegenheit für eine gekonnte Landung im Sinner Stöckweg. Ansonsten wäre der Heißluftballon mit dem Aussehen eines Uhus wohl an einem Baum im Wald hängen geblieben. Weil Ballons immer fahren, wie der Wind weht, musste der Ballonfahrer am Samstagabend kurz vor 22 Uhr seinen mit mehreren Passagieren besetzten Ballon mitten in einem Wohngebiet landen.

Nach dem ersten sanften Bodenkontakt in einem Garten zwischen den Häusern konnte der Ballon auf ein benachbartes Wiesengrundstück geschoben werden, wo ihm neben einem Apfelbaum die (heiße) Luft ausging. Die Crew und einige Anwohner konnten den Ballon fixieren und zusammenfalten. Viel Schaulustige verfolgten die Aktion, bei der niemand zu Schaden kam.

Dieser Heißluftballon hat so manchem am Samstag in Sinn einen ganz schönen Schrecken eingejagt.

Unweit der Landungsstelle war schon einmal ein vom Wind angetriebener Ballon an einem Baum hängen geblieben. Das war im Dezember 1870 im Deutsch-französischen Krieg. Damals war ein französischer Ballon, der aus dem belagerten Paris nach Südfrankreich fahren sollte, mit dem gedrehten Wind zuerst bis in die Eifel und bis nach Sinn getragen worden und war am Mühlberg an einer Buche hängen geblieben. Heute erinnert der Straßennamen "Zur Ballonbuche" daran.