Schwimmbad öffnet schrittweise

Das Sinner Waldschwimmbad: Der Förderverein öffnet es am Montag, 15. Juni - zunächst aber nur für seine Mitglieder. Nach zweiwöchigem Testlauf startet der öffentliche Betrieb zum Beginn der Sommerferien am 5. Juli. Badegäste müssen allerdings einige Einschränkungen in Kauf nehmen. Archivfoto: Uli Geis

Sinn (red). Das Sinner Waldschwimmbad ist ab Montag, 22. Juni, wieder geöffnet - allerdings anfangs nur für seine Mitglieder. Alle anderen Schwimmfreunde müssen sich noch bis zum Beginn der Sommerferien gedulden: Ab 5. Juli ist das Freibad dann für alle zugänglich.

Die ersten beiden Wochen dienen als Testlauf

Nachdem die Landesregierung das Öffnen hessischer Schwimmbäder ab dem 15. Juni erlaubt hat, benötigen die ehrenamtlichen Helfer des Sinner Vereins die laufende Woche noch dafür, die geforderten Hygienevorkehrungen in die Tat umzusetzen.

Dass zunächst nur Mitglieder des Fördervereins ins Waldschwimmbad dürfen, hatten einen einfachen Grund: Der Verein möchte die ersten beiden Wochen als Testlauf nutzen, um das Funktionieren seines Hygienekonzepts im laufenden Betrieb auszuprobieren und es eventuell noch überarbeiten zu können.

"Erst wenn alles hundertprozentig richtig läuft, können pünktlich zu Beginn der Sommerferien größere Besucherzahlen gestemmt und der Schutz der Gesundheit der Badegäste und der ehrenamtlichen Helfer gewährleistet werden", sagt Vereinsvize Michael Krenos.

Die Corona-Pandemie sorge allerdings dafür, dass die Badesaison völlig anders verlaufen werde als in den vergangenen 56 Jahren: "Viele der ehrenamtlichen Helfer gehören zur sogenannten Risikogruppe und können aus diesem Grund dieses Jahr nicht im Schwimmbad helfen"; so Krenos. "Dies hat einen erheblichen Personalmangel zur Folge und führt zu einer eingeschränkten Arbeitsweise."

Die Öffnungszeiten des Schwimmbades werden eingeschränkt. Die Öffnungszeiten werden in Form eines Stundenplans, wie man ihn noch aus der Schule kennt, auf der Homepage unter der Rubrik "Aktuelles" veröffentlicht. Dies gilt auch für den Kiosk.

Vor dem Besuch ist ein Blick auf die Homepage ratsam

Der Vorstand des Fördervereins weist darauf hin, dass das Sinner Waldschwimmbad bei schlechtem Wetter nachmittags geschlossen werden kann. Sollte dies der Fall sein, werde dies in der Laufschrift auf der Startseite der Homepage angezeigt. Der Verein empfiehlt allen Badegästen, sich vor dem Besuch im Internet unter der Adresse www.waldschwimmbad-sinn.de zu informieren.

In dieser Saison werden keine Einzeleintrittskarten am Eingang verkauft. Der Zutritt zum Schwimmbad ist ausschließlich durch das Drehkreuz für diejenigen möglich, die eine Dauer-, Wert-, Zehner- oder Ferienkarte haben. "Da auf diesen Karten der Name der Inhaber gespeichert ist, entfällt beim Eintritt das Hinterlegen von Namen und Kontaktdaten in einer Liste", erläutert Krenos.

Formulare für den Kauf einer der genannten Karten gibt es auf der Homepage des Waldschwimmbades in der Rubrik "Aktuelles". Die Bezahlung der Karten erfolgt mittels Rechnung und Banküberweisung. Nur in Ausnahmefällen können diese Karten auch am Eingang gekauft werden. Die Karten haben eine Gültigkeit von drei Jahren.

In der Testphase vom 22. Juni bis 4. Juli müssen alle Mitglieder des Fördervereins ihren Mitgliedsausweis mitbringen. Wer noch keinen hat, kann ihn per E-Mail an die Adresse info@waldschwimmbad-sinn.de beantragen.

Das Team bietet donnerstags, freitags und sonntags Frühstück an. Dafür sind ebenso Anmeldungen nötig wie für Schnitzelabende. Wann diese stattfinden, findet man auf der Homepage in der Rubrik "Termine".

Der Förderverein benötigt dringend weitere Helfer

Der Förderverein sucht für diese Badesaison noch dringend ehrenamtliche Helfer für Kasse, Kiosk und Badeaufsicht. "Je mehr Freiwillige helfen", so Krenos, "desto eher können wir unseren Badebetrieb und das Kioskangebot ausweiten."