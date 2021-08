Schwimmbad-Olympiade zum Ferienende in Sinn

Im Waldschwimmbad in Sinn findet am Samstag die Schwimmbad-Olympiade statt. Archivfoto: Uli Geis

SINN - Zum Abschluss der Sommerferien veranstalten der Förderverein Waldschwimmbad Sinn und der TV Dillenburg am Samstag, 28. August, gemeinsam eine Waldschwimmbad-Olympiade im Sinner Freibad. Anmelden können sich alle Kinder und Jugendliche im Online-Shop des Waldschwimmbades, an der Eingangskasse oder am Veranstaltungstag ab 9.30 Uhr. Um 11 Uhr fällt der Startschuss für die Mannschaftsdisziplinen: Talertauchen, Bungee-Swim, Hofreitschule und Staffel. Der Arschbombenwettbewerb, der ebenfalls eine Disziplin des Wettbewerbs ist, findet ab 14 Uhr statt. Anschließend folgt die Siegerehrung. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendliche, das Startgeld beträgt drei Euro pro Person. Jeweils vier Personen bilden ein Team.

Das Waldschwimmbad ist an diesem Tag ausschließlich für die Teilnehmer der Veranstaltung geöffnet. Ein regulärer Badebetrieb findet nicht statt. Zuschauer der Veranstaltung haben an diesem Tag freien Eintritt. Der Kiosk ist geöffnet.