Sechste "Sinnema"-Kinonacht im Waldschwimmbad erleben

Probleme: Zu den Ermittlungen im "Narrhalla-Mord" gesellen sich für Kommissar Lohmann (Bernd Walther) auch noch schwierigen Urlaubspläne mit seiner Frau Anne (Sabine Azizi). Foto: Filmclub Sinn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SINN - Der Förderverein des Waldschwimmbads und der Filmclub Sinn laden für Freitag, 26. August, zur nächsten "Sinnema"-Open-Air-Kinonacht ins Schwimmbad ein. Auf der Großleinwand am Beckenrand ist der 90-minütige Spielfilm "Narrhalla-Mord" des Sinner Filmclubs "Athenia" zu sehen.

Schluss mit lustig: Vor dem Bürgersaal in Sinn liegt Richard Mühlberg (dargestellt von Thomas Jopp) am Karnevalssamstag in seinem Blut. Erschlagen. Kurz zuvor hat er in einer Büttenrede heftig auf die Honoratioren eingeschlagen. Die waren zunächst froh, dass der altgediente "Protokoller" nach zwei Jahren Pause wieder auf der närrischen Bühne steht. Doch Mühlbergs Beitrag zur Prunksitzung des Karnevalvereins ist eine gereimte Abrechnung, eine gnadenlose Rache an denen, die er für den Tod seiner Tochter verantwortlich macht.

Die Dillenburger Kommissare Walter Lohmann (Bernd Walther) und Markus Hiller (Jochen Adam) sind gefordert. Schnell kristallisiert sich die Büttenrede als starkes Indiz heraus. Doch das Manuskript ist ebenso verschwunden wie die Datei von Mühlbergs Computer. Hinweise könnte außerdem das Video von der Sitzung bieten. Doch auch von dem fehlt jede Spur. Nach Zeugenaussagen geraten einige der öffentlich bloßgestellten Personen in Verdacht: Sitzungspräsident Toni Bamberger (Steffen Kasper), sein Sohn Tobias (Alex Nötzold), Finanzmakler Manfred Geiersdörfer (Jochen Niedermayer). Auch Bürgermeister Möhrig (Wilfried Klabunde) und Bambergers Frau Usch (Nina Paeschke) könnten ein Motiv haben?

Fotos Probleme: Zu den Ermittlungen im "Narrhalla-Mord" gesellen sich für Kommissar Lohmann (Bernd Walther) auch noch schwierigen Urlaubspläne mit seiner Frau Anne (Sabine Azizi). Foto: Filmclub Sinn Kino unter freiem Himmel auf der Liegewiese: Waldschwimmbad-Förderverein und Filmclub "Athenia" laden für Freitag zur sechsten "Sinnema"-Nacht ein. Archivfoto: Siegfried Gerdau 2

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Dilltal-Krimi von Regisseur und Drehbuchautor Rüdiger Geis. Einlass für die sechste "Sinnema"-Nacht von Schwimbadförderverein und Filmclub ist um 19.30 Uhr. Der Hauptfilm beginnt, sobald es die Dunkelheit zulässt (etwa 21.15 Uhr). Der Förderverein bietet Snacks und Getränke.

Bei schlechtem Wetter

fällt die Kinonacht aus

Der Eintritt kostet neun Euro. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ausschließlich im Waldschwimmbad. Bei Regen, Gewitter oder starkem Wind muss die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen ausfallen.