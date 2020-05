Senior demoliert seinen Renault - nur wo?

Symbolfoto: VRM

Sinn (red). Ein kurioser Verkehrsunfall beschäftigt derzeit die Ermittler der Herborner Polizei. Was sie haben: ein völlig demolierter Renault Laguna und dessen Fahrer, ein 85 Jahre alter Mann mit Erinnerungslücken. Was ihnen fehlt: die Unfallstelle.

Der Reihe nach: Wie die Polizei mitteilte, erhielt sie am Dienstag gegen 15 Uhr die Meldung besorgter Verkehrsteilnehmer, dass auf der Bundesstraße B 277 bei Katzenfurt ein sehr derangierter Renault mit höchstens Tempo 40 in Richtung Sinn unterwegs sei. Die Front der Beifahrerseite sei stark beschädigt, der rechte Außenspiegel teilweise abgerissen und der vordere rechte Reifen platt.

Wie sich später herausstellte, hatte der Fahrer seinen Wagen langsam durch Edingen und Sinn gesteuert und war dann auf den Parkplatz einer Autowerkstatt am Sinner Ortsausgang in Richtung Herborn gefahren. Dort stieg der ältere Mann mithilfe von Krücken aus und ging ins Autohaus.

Eine Streife der Herborner Polizei traf kurz darauf ein. Der 85-jährige Fahrer des Lagunas gab an, dass er "irgendwo in einem Baustellenbereich" einen Verkehrsunfall hatte. Er sei weitergefahren, um den fließenden Verkehr nicht zu behindern. Seine Erinnerungslücken rechtfertigte der in einer Westerwaldgemeinde lebende Senior mit seiner Aufregung und seiner allgemeinen Vergesslichkeit.

Streife fährt die B 277

bis Aßlar ab - vergeblich

Die Polizisten fuhren daraufhin die B 277 bis nach Aßlar ab und hielten nach einem möglichen Unfallort Ausschau. Außerdem suchten sie verschiedene Seitenstraße und auch die Autobahnanschlussstelle bei Ehringshausen ab - vergeblich. Was die Ermittler aufgrund des Schadensbildes am Auto ausschließen können, ist eine Kollision mit einer Leitplanke.

Sie informierten die für den 85-Jährigen zuständige Führerscheinstelle, sind weiter auf der Suche nach der Unfallstelle und fragen: Wo ist der stark unfallbeschädigte graue Renault Laguna am Dienstag noch aufgefallen? Wer hat Kenntnis von einer frischen Unfallstelle?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.