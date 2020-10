Siedlerinnen-Treff ist aus Sinn nicht wegzudenken

Der Siedlerbund in Sinn ist mit 315 Mitgliedern in der Region Mitte und Süd im Deutschen Siedlerbund die stärkste OrtsgruppeAdriana Lemke, stellvertretende Vorsitzende des "Siedlerinnen-Treffs" Sinn, einer Gruppe innerhalb der Ortsgruppe, ist beim Landesverband Hessen Mitte und Süd Frauenreferentin. Einst hatte sie 25 Gruppen zu betreuen, heute sind es deutlich weniger, sagt sie. Allein im Lahn-Dill-Kreis gab es Frauengruppen in Dillenburg, Herborn und Büblingshausen. Sinn war die einzige Ortsgruppe, in der es mit den "Siedlerfrauen" und dem "Siedlerinnen-Treff" zwei Frauengruppen gegeben habe und gibt.

Der Deutsche Siedlerbund hat 2005 seinen Namen geändert: Er heißt nun Verband WohneigentumInfo: www.verband-wohneigentum.de.