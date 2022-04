Sigrid Schulz erhält Ehrenplakette des VdK in Silber

Ausgezeichnet (v.l.): Ortsverbandsvorsitzender Peter Fensch überreicht die Auszeichnung an Sigrid Schulz (M.) zusammen mit Ulrike Mittrücker vom Kreisvorstand. Foto: Heinz Edgar Mittrücker

SINN - Der VdK-Ortsverband Sinn hat die Ehrenplakette des VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen in Silber an Sigrid Schulz verliehen. Überreicht wurde sie von Ulrike Mittrücker vom Kreisvorstand und Peter Fensch vom Ortsverbandsvorstand. Seit März 2009 ist Sigrid Schulz Schriftführerin im Ortsverband, bringt sich aktiv in die Vorstandsarbeit ein und hat die Mitgliederverwaltung übernommen. Außerdem wirkt sie beim Vorbereiten und Ausrichten von Veranstaltungen mit und ist in der Seniorenbetreuung engagiert.