Sinn: Der große Streit um Tempozone 30

Längst fährt hier nicht jeder so, wie man es in der Fahrschule lernt: Da, wo der Radweg von Herborn her am Ortseingang von Sinn in die Bahnhofstraße einmündet, hält sich nur die Hälfte der Autofahrer an das vorgeschriebene Tempo 50. Alle anderen sind zu schnell. Foto: Martin H. Heller