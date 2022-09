Sinn: Dreister Einbrecher mit losem Mundwerk

Symbolfoto: Rainer Fuhrmann/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SINN - Nicht gerade alltäglich ist am Mittwochvormittag in Sinn ein Einbruch zu Ende gegangen: Zum einen erwischte die betroffene Wohnungsinhaberin den Mann auf frischer Tat, zum anderen gab der verhinderte Dieb auch noch einen frechen Kommentar ab, bevor er flüchtete.

Lesen Sie auch: Landwirt stirbt bei Unfall in Löhnberg-Selters

Laut Polizeisprecherin Kerstin Müller hat sich Folgendes zugetragen: "Der Unbekannte hatte offenbar zunächst gegen 10.15 Uhr an dem Einfamilienhaus im Erlenweg geklingelt. Als niemand öffnete, begab er sich zur Terrasse im rückwärtigen Bereich des Hauses und machte sich an einer Terrassentür zu schaffen."

Täter brach Fenster auf

Diese habe den Einbruchsversuchen offenbar widerstanden, woraufhin der Täter ein Fenster aufgebrochen habe und eingestiegen sei. Dabei sei ein Schaden von rund 300 Euro entstanden.

Als dann die 39 Jahre alte Bewohnerin aus dem Ober- ins Erdgeschoss hinunterkam, stand sie im Wohnzimmer plötzlich dem Einbrecher gegenüber. Als der Täter sie bemerkte, habe er "Och Mann, ich hab' doch extra zweimal geklingelt" gesagt, sich umgedreht und sei ohne Beute durch das aufgebrochene Fenster geflüchtet. Der Mann über den Verbindungsfußweg zwischen dem Erlenweg und der darüber gelegenen Beilsteiner Straße davongelaufen.

Bekleidung des Täters war sehr auffällig

Der Einbrecher soll etwa 1,80 Meter groß und von "normaler" Statur sein. Er habe ohne Akzent gesprochen und sei mit einem grau-karierten Sakko, einem T-Shirt, einer zum Sakko passenden, grau-karierten 7/8-Hose und Turnschuhen bekleidet gewesen. Er habe eine schwarze Baseballkappe und eine schwarze OP-Maske getragen.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu dem auffällig gekleideten Mann oder verdächtigen Fahrzeugen in Tatortumgebung machen können, sich unter Telefon 02772-47050 mit der Polizei in Herborn in Verbindung zu setzen.