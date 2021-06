Sinn erlässt Gebühren für seine Kita

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SINN - Nichts bezahlen müssen die Eltern von jenen Kindern, die wegen der pandemiebedingten Schließung ihren Nachwuchs nicht in den gemeindeeigenen Kindergarten in Edingen hatten schicken können. Das hat die Gemeindevertretung während ihrer jüngsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Edingen entschieden.

Für die Monate Februar bis April hatte das Parlament eine solche Regelung schon beschlossen, nun hat es diese für die Kita in Edingen für die Zeit von Anfang Mai bis zum Ende der gesetzlich geregelten Notbetreuung ausgeweitet. Die Gebühren für Kinder in der Notbetreuung werden für die entsprechenden Zeiten satzungsgemäß erhoben.