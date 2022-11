Sinn: Finanzausschuss kippt das "Haus der Vereine"

Die alte Schule in Sinn, die auch "Haus der Vereine" genannt wird, ist das größte Projekt der Dorfentwicklung. Nun soll es aus dem Investitionsprogramm gestrichen werden. (© Katrin Weber)

SINN - Um die Steuern nicht erhöhen zu müssen, hat der Sinner Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Organisation (FWO) im Investitionsprogramm des 12,5-Millionen-Euro-Haushalts kräftig den Rotstift angesetzt. Dabei ist die Sanierung des "Hauses der Vereine", das größte Projekt der Dorfentwicklung, komplett gestrichen worden. Am Ende der Sitzung kam heraus: Alles Sparen nützt nichts, der Haushalt kann nicht ausgeglichen werden. Die Steuern müssen rauf.

Den Ausschussmitgliedern waren die Verzweiflung und Ratlosigkeit anzusehen. Zuvor waren am Mittwoch und am Donnerstag viele Fragen gestellt und Möglichkeiten ausgelotet worden, wie man die "schwarze Null" hinbekommen könnte.

SPD und CDU beantragen "Aus" des Großprojekts

Etwas mehr als eine Million Euro sind aus dem Investitionsprogramm gestrichen worden. Dem gemeinsamen Antrag von CDU und SPD, die Sanierung des "Hauses der Vereine" rauszunehmen, stimmte auch die FWG zu. Die Grünen sagten "nein".

Das "Haus der Vereine" ist das größte Projekt in der Dorfentwicklung, die in Sinn Ende 2024 ausläuft. In den kommenden beiden Jahren stehen der Gemeinde vom Land 1,5 Millionen Euro für Projekte zur Verfügung, allerdings beträgt die Förderquote nicht mehr 85 sondern 65 Prozent. Dies erhöht den Anteil, den die Kommune aus dem eigenen Säckel auf den Tisch legen muss.

In den kommenden drei Jahren waren für die Sanierung fast 1,5 Millionen Euro im Investitionsprogramm eingetragen. Die zu erwartende Förderung für die zuschussfähigen Kosten hätte voraussichtlich rund 800.000 Euro betragen.

Niedrigere Investitionen gleichen Etat nicht aus

Gestrichen wurden unter anderem das freiräumliche Konzept im Rahmen der Dorfentwicklung (150.000 Euro), 26.000 Euro für Freiflächengestaltung, 77.000 Euro für die Sinner Kirchstraße/Lindenallee (Fußweg am Sportplatz) und 119.000 Euro für die Gestaltung Greifensteiner Weg/Landstraße in Edingen. Gekürzt wurden die Summen beispielsweise für Grundstückserwerb (50.000 Euro auf 20.000 Euro), den betreuten Taubenschlag (80.000 auf 15.000 Euro) und für die Feuerwache II (von 600.000 Euro auf 200.000 Euro).

Unter dem Strich stehen etwas mehr als eine Million Euro weniger für Investitionen zur Verfügung, die vorher mit 2,27 Millionen Euro angesetzt waren. Kämmererin Nina Müller zeigte dem Ausschuss auf, dass dies für den Finanzhaushalt kaum Entlastung bringt und nicht ausgeglichen werden kann. Dies ist jedoch Voraussetzung dafür, dass die Steuern nicht erhöht werden. Zu einem Plus bei Grundsteuer B und Gewerbesteuer hatte sich die Gemeindevertretung im vorigen Jahr im Haushaltssicherungskonzept verpflichtet. Das empfohlene "Aus" für das "Haus der Vereine" stieß bei Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos)auf wenig Verständnis: "All die Kürzungen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein, und dafür streichen wir ein großes Projekt. Unglaublich. Damit ist die Dorfentwicklung an die Wand gefahren."

"Wir haben eben Empfehlungen gegeben, die einigen wehtun, aber der Gemeinde guttun", sagte Michael Krenos (SPD) zu dem Sparpaket. Vor der Abstimmung machte Dennis Koob (CDU) deutlich: "Wir haben nichts gegen das ,Haus der Vereine', aber der limitierende Faktor ist das Geld."

Die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer steigen

Den Haushalt 2023 empfahl der FWO einstimmig. Beim Investitionsprogramm und beim Haushaltssicherungskonzept war man sich nicht einig. Fünf Ja-Stimmen gab es von SPD, CDU und FWG. Die Grünen stimmten gegen das gekürzte Gesamtinvestitionsprogramm und machten deutlich, dass sie in der Gemeindevertretung am 5. Dezember über das "Haus der Vereine" einzeln abstimmen lassen wollen. Das Haushaltsicherungskonzept, in dem der Verkauf der ehemaligen Gaststätte Becker in Edingen (90.000 Euro) einziger Posten ist, ging mit fünf Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen durch.

Bei der Abstimmung über die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer von 400 auf 460 und der Gewerbesteuer von 380 auf 400 sprachen sich vier (Grüne und SPD) dafür aus, drei Ausschussmitglieder (CDU und FWG) waren dagegen.

