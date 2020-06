Sinn verzichtet auf die Kita-Gebühren

Das Gelände der Kindertagesstätte in Edingen: Die Gemeinde Sinn verzichtet darauf, auch für die Zeit der Corona-Zwangspause Gebühren von den Eltern einzuziehen. Archivfoto: Katrin Weber

Sinn (kawe). Eltern, die ihre Kinder in der Pandemiezeit nicht in die Edinger Kindertagesstätte schicken konnten, müssen für diese Zeit keine Gebühren bezahlen. Das hat die Sinner Gemeindevertretung am Dienstagabend einstimmig beschlossen.

Für die Zeit seit April 2020 sollen keine Kita-Gebühren eingezogen werden, da die Betreuungsleistung nicht in Anspruch genommen werden konnte. Die Gebühren für Kinder in der Notbetreuung werden für die entsprechenden Zeiten eingezogen, beschlossen die Gemeindevertreter. Eltern hatten bei der Gemeinde gefragt, inwieweit Gebühren anfallen. Der Sinner Gemeindevorstand hatte bereits im März beschlossen, das Einziehen der Gebühren vorübergehend auszusetzen. Mit der einstimmigen Entscheidung im Parlament sandten die Mandatsträger nun ein deutliches Signal an die Eltern.

800 bis 900 Euro monatlicher Verlust

Die Auswirkungen belaufen sich auf 800 bis 900 Euro monatlichen Verlust, hieß es in der Verwaltungsvorlage. Unklar sei noch, was mit den Landesanteilen geschehe.