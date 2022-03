Sinn will geflüchteten Ukrainern helfen

Flüchtlinge aus dem ukrainischen Kriegsgebiet im Berliner Hauptbahnhof: Auch die Gemeinde Sinn will bei der Suche nach Unterkünften helfen. Foto: Paul Zinken/dpa

SINN - Wie kann geflüchteten Ukrainern geholfen werden? Die Gemeinde Sinn will das am Freitag, 11. März, bei einem Infoabend klären. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in der Jordanstraße. Dann geht es um Wohnraum, Nahrungsmittel, Kleidung und persönliche Betreuung. Wer freien Wohnraum zur Verfügung stellen oder etwas spenden möchte, der kann sich auch schon jetzt direkt an die Gemeindeverwaltung wenden: Telefon 0 27 72-50 07 50, E-Mail info@gemeindesinn.de.