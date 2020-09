Sinner Bürger über Zukunft der Feuerwehr informieren

Jetzt teilen:

Sinn (kawe). Wird der Bedarfs- und Entwicklungsplan der Sinner Feuerwehr in der kommenden Bürgerversammlung vorgestellt? Geht es nach der FWG-Fraktion in der Gemeindevertretung, dann soll dies so geschehen. Außerdem möchten die Freien Wähler, dass in der Bürgerversammlung jede Fraktion ihre Vorschläge zum Zukunftspapier der Wehr unterbreitet.

Entscheidung

von großer Tragweite

In der kommenden Sitzung der Gemeindevertreter am 20. Oktober wollen die Freien Wähler beantragen, dass der Bedarfs- und Entwicklungsplan in der für November geplanten Bürgerversammlung den Sinnern vorgestellt werden soll.

Es handele sich um ein umfangreiches Werk, dessen Auswirkungen so bedeutend seien, dass die FWG es als notwendig erachte, die Bevölkerung in den Entscheidungsprozess einzubinden. Vor der Versammlung soll der Plan auf der Homepage der Gemeinde eingestellt werden.

In dem Zukunftspapier, das Gemeindebrandinspektor Jens Petri im August dem Parlament vorgestellt hatte, geht es unter anderem um den Bau eines zweiten Stützpunkts für die Wehren Edingen und Fleisbach. Zur Erinnerung: Die Feuerwehrgerätehäuser in den beiden Sinner Ortsteilen entsprechen seit Jahren nicht mehr den Vorgaben und haben vom technischen Prüfdienst die "rote Karte" erhalten.

Mit einem möglichen Neubau wäre eine Umstrukturierung des Fahrzeugparks und der Ausrüstung verbunden. Dabei würde es sich um eine Investition von insgesamt über zwei Millionen Euro handeln.

Die FWG erhofft sich von der Vorstellung des Plans in der Bürgerversammlung "wichtige Hinweise und Vorschläge für unsere Beratungen in den Gremien".