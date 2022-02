Sinner Film-Club startet Dreharbeiten für "Cadbury Hall"

Leichenfund im "Devil's Moor" beziehungsweise im Sinner Stippachtal (von links): Alex Nötzold (Sergeant Watson), Rüdiger Geis (Chefinspektor Parsons), Sven Groos (Inspektor Dobbins), Alex Dörr (Dr. Drummond) und Tonmann Daniel Hörl. Foto: Jochen Krumm/Filmclub Sinn

SINN - Die erste Klappe ist gefallen: Der Sinner Film-Club "Athenia" hat am Wochenende mit den Dreharbeiten für seinen neuen abendfüllenden Spielfilm gestartet. Diesmal begibt sich die Crew ins nebelverhangene England der 1930-er Jahre. Auf "Cadbury Hall", so der Titel des Krimis, geschehen mehrere Morde.

In dem ehemaligen Adelssitz und jetzigen Hotel "Cadbury Hall" weilt in diesem Spätsommer 1938 auch die junge Archäologie-Studentin Diana Lawrence (Anna-Lena Geis), die bei einer ihrer Studien-Erkundungen in die Umgebung zwischen Faszination und Entsetzen schwankt: Die Hand, die da aus einem Schlammloch des "Devil's Moor", also dem Teufelsmoor, ragt, stammt nicht aus der Zeit, als der sagenhafte König Artus den Ansturm der Sachsen und Angeln auf Britannien in Zaum hielt. Die Hand gehört zu Mr. Potter (Steffen Kasper), einem der illustren Gäste auf "Cadbury Hall".

Der Leichenfund rückt das romantisch-beschauliche Landhotel in den Blick der Ermittler von Scotland Yard. Chefinspektor Parsons (Rüdiger Geis), Inspektor Dobbins (Sven Groos) und Sergeant Watson (Alex Nötzold) werden alle Hände voll zu tun haben, im Kreis der mitunter skurrilen Verdächtigen den Täter zu entlarven.

Nachtszene (von links): Rüdiger Geis als Regisseur mit "Erleuchtung" beziehungsweise Beleuchtung, der im Moor wandelnde "Tod" und Mordopfer Mr. Potter. Foto: Jochen Krumm/Filmclub Sinn

Mit den Aufnahmen zum Leichenfund hat der Film-Club Sinn die Dreharbeiten zu seiner neuen Produktion gestartet. Aufgrund der aktuellen Pandemielage beschränkte sich die Filmcrew auf Außendrehs im sumpfigen Stippachtal bei Sinn und verzichtete auf ursprünglich geplante Innenaufnahmen auf Burg Greifenstein.

Der ersten Inaugenscheinnahme der Leiche Potters folgte eine Szene mit Diana Lawrence und dem etwas einfach gestrickten Jagdverwalter Cromwell (Jochen Krumm), der die junge Frau vor "dem Tod" im Moor warnt und bei ihr einen verstörenden Eindruck hinterlässt.

Abgeschlossen wurden die Dreharbeiten bei Einbruch der Dunkelheit mit der nächtlichen, nebelumwallten Ermordung Potters durch den "Tod", der schwarzgewandet im Moor, im Park von "Cadbury Hall" und der angrenzenden verfallenen Abtei "Oakwood Abbey" sein Unwesen treibt. Auch hier bot das Stippachtal die perfekte Kulisse für die düstere Szenerie.

Allerdings erschwerte das Wetter den feuchtkalten Drehauftakt: Der Kunstnebel, den die Filmcrew aufbot, wurde vom immer wieder wechselnden Wind oft in die falsche Richtung getrieben, sodass er nicht wie gewünscht zum Set trieb.

Im Frühjahr geht es in der Villa Haas richtig zur Sache

Doch jetzt ist die Szene im Kasten. Bis zum nächsten Drehtag gibt es nun eine kurze Pause, ab dem Frühjahr geht es aber dann mit zwei langen Drehtagen in der Villa Haas in Sinn richtig zur Sache.

Auch für die Wochen danach haben sich die Filmfreunde um ihren Vorsitzenden Rüdiger Geis nach minutiöser Planung ein straffes Programm vorgenommen. Diesen Terminkalender zu stricken war gar nicht so einfach, denn die Dreharbeiten sind nur an den Wochenenden möglich und mitunter müssen über zehn Schauspieler und das Technikteam unter einen Hut gebracht werden. 13 Drehtage sind bis in den Herbst hinein bereits terminiert, dazu kommen wahrscheinlich noch zwei bis drei weitere.

Der Krimi, bei dem ein bisschen Agatha Christie und Edgar Wallace Pate gestanden haben, soll im Frühjahr oder Spätsommer kommenden Jahres ins Kino kommen.