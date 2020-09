Sinner Finanzausschuss ohne stellvertretenden Vorsitzenden

Jetzt teilen:

Sinn (kawe). Michael Krenos (SPD) hat derzeit keinen Stellvertreter im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Organisation (FWO) in Sinn. In der Sitzung am Dienstag gab es keine Vorschläge für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden.

Bisher war Ann-Katrin Sauer (FWG) die Stellvertreterin von Krenos in dem Ausschuss. Sie hat ihr Mandat niedergelegt, sodass ein Nachfolger gewählt werden musste. Zweimal fragte Krenos nach Vorschlägen, zweimal wurde niemand genannt. Auch die FWG, die das Amt mit Ann-Katrin Sauer bisher besetzt hatte, benannte niemanden aus ihren Reihen.

Somit bleibt das Amt unbesetzt. Krenos wies jedoch auf die Konsequenz hin: "Sollte ich, aus welchen Gründen auch immer, mal ausfallen, dann würde die Sitzung nicht stattfinden können."

Der Ausschuss FWO in Sinn gehören sieben Gemeindevertreter an.