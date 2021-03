Sinner Firma Becker-Antriebe gewinnt Innovationspreis

Freuen sich über die Auszeichnung (v.l.): Maik Wiegelmann, André Wißing, Jürgen Timm und Frank Haubach. Foto: Becker-Antriebe Sinn

SINN - Mit ihrer Antriebsserie "BoxCTRL" hat die Sinner Firma Becker-Antriebe den R+T-Innovationspreis der gleichnamigen Stuttgarter Messe in Silber gewonnen. Mit solchen Antrieben kann man via "Fritz!Box" Rollläden steuern und sich so ein smartes Zuhause aufbauen.

Auszeichnung in Kategorie "Gebäudeautomation"

Becker-Antrieben hatten sich in der Preiskategorie "Gebäudeautomation" beworben. Nach Angaben der Firma kann man mit ihren neuen Antrieben weitere Bereiche des Hauses einbinden, sodass kein separates Smart Home Hub benötigt werde.

Sind die Antriebe mit einer "Fritz!Box" verbunden, könnten per App Rollläden über mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets oder den heimischen Rechner gesteuert werden. Wer auf Vor-Ort-Bedienung Wert lege, könne auf Funk- oder Einfachtaster zurückgreifen. Auch eine Steuerung per "Fritz!Fon" sei möglich. Die Auszeichnung sei eine weitere Bestätigung dafür, "dass sich der Aufwand für die Entwicklung gelohnt hat", freut sich Frank Haubach, Vertriebs- und Marketingleiter bei Becker.